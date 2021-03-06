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Irak’ın antik Ur kentini ziyaret eden Papa 'Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz' çağrısı yaptı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Zikar vilayetindeki antik Ur kentinde birlik ve beraberlik mesajı verdi, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz." dedi.
Irak’ın antik Ur kentini ziyaret eden Papa 'Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz' çağrısı yaptı

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde devam ediyor.

Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. Papa’nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı.

Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, “Birlik, beraberlik ve iman Ur’dan başladı. Biz, İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Irak’taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi:

“Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız.”

“Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz”

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, “Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez.” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından ortak dualar edildi.

Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat’a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi’ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.

Papa Franciscus, bugün ilk olarak Necef’te Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani ile görüşmüştü.

Papa’nın ülkenin güneyindeki antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

Irak ziyaretine dün başlayan Papa Franciscus, başkent Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü.

Papa, dün Bağdat’taki konuşmasında "Irak’a hac için geldim." demişti.

Papa Franciscus, dün ayrıca 2010'da terör saldırısına uğrayan Seyyidet'ül Necat Klisesi'ne giderek Süryani ve Kildani kanaat önderleriyle görüşmüştü. Papa'yı burada coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Katoliklerin dini lideri bugünse ilk olarak Necef'te Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile bir araya gelmişti.

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