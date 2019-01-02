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Irak'ta kadın sünneti ile mücadele

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Irak'ta kadın sünnetine karşı mücadele ediliyor. 2018 verilerine göre 5 ila 49 yaş arasındaki kadınların yüzde 37'sinden fazlasının sünnetli olduğu Irak'ın Kürt bölgesinde halkı bilinçlendirmek için kampanya yürütülüyor.
Irak'ta kadın sünneti ile mücadele

Irak'ta kadın sünnetini sona erdirmek için zorlu bir mücadele veriliyor. WADI bu konuda bilinci artırmak için kolları sıvayan kar amacı güçmeyen sivil toplum kuruluşlarının başını çekiyor.

35 yaşındaki Kurdistan Rasul, örgütün sesini duyurmak için Irak'ın kuzeyindeki köyleri sık sık ziyaret ediyor. Erbil'in doğusundaki Şarboti Sahira köyü Rasul'un defalarca ziyaret köylerden biri. Rasul, Kadın sünnetinin "kadının kadına kendi eliyle yaptığı bir şiddet" olduğunu anlatmaya çalıştığını söylüyor.

Kendisi de küçük yaşta sünnet edilen Rasul, köylerdeki kadınları camilere çağırarak onlara riskler hakkında bilgi veriyor.

UNICEF'in 2014 yılında yaptığı araştırma Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB) kadınların yüzde 58.5'inin sünnetli olduğunu ortaya koymuştu. 2018'de yapılan araştırma 5 ile 49 yaş arasındaki kadınlarda yüzde 37.5'e düştüğünü gösterdi. UNICEF'in çalışması, kadınların sünnet edilmesini yüzde 75 oranında annelerin desteklediğini ortaya koydu.

Kadın sünneti, Irak'ta yaygın bir uygulama. Dört ve Beş yaşında bu uygulamaya maruz kalanlar, ilerleyen yıllarda kanama, depresyon, doğum sırasında yırtılma ve cinsel hazın azalması gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.  Kadınların sünnet edilmesi bazen kan kaybından ölüm ve enfeksiyonla da sonuçlanıyor.

Kürt yetkililer kadın sünnetine yasak getirdi

Iraklı Kürt yetkililer 2011 yılında çıkarılan yasa ile kadın sünnetine yasak getirdi. Yasağı delenler, üç yıl hapis cezası ve yaklaşık 80 bin dolar para cezasına çarptırılıyor. Ancak yasanın gözden geçirilmesi gerekiyor.

IKBY'nin kadın sünnetiyle mücadele ekibine başkanlık eden Pervin Hassan, "2011 yasası kullanılmıyor çünkü kızlar anneleri ve babalarını şikayet etmiyor" diye konuştu.

Hassan, gelecek yıl yasayı sertleştirmeyi ve bilinçlendirme kampanyalarını artırmayı hedeflediklerini aktarıyor.

UNICEF'in cinsiyet odaklı ayrımcılık uzmanı Ivana Chapcakova da kadın sünneti ile mücadeleyi bölgedeki IŞİD tehdidinin sekte vurduğunu vurguladı. IŞİD'in bölgede etkinliğinin sonra ermesi sonucu Chapcakova, "Tekrar örgütlenerek, kadın sünnetini Irak'ta tarihe gömebiliriz" dedi.

 

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