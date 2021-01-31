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İran bir ayda yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogram uranyum üretti

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İran bir ayda yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogram uranyum üretti
İran bir ayda yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogram uranyum üretti

İran, bir ayda yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogramdan fazla uranyum ürettiğini duyurdu.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Bilim adamları, bir aydan kısa bir süre içinde yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 17 kilogramdan fazla uranyum üretti.” dedi.

İran, bir yıl içinde yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 120 kilo uranyum üretmeyi planlıyor.

İran’ın, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırma çalışmaları başta ABD ve İsrail olmak üzere batı ülkeleri tarafından nükleer silah üretimine başlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Donald Trump yönetiminin 2018 yılında tek taraflı çıktığı nükleer anlaşma kapsamında İran uranyumu sadece yüzde 3,67 oranında zenginleştirebiliyordu. Santrifüj sayısı da 5 bin 60 ile sınırlandırılmış, zenginleştirilmiş uranyum stoklama limiti de 300 kg olarak belirlenmişti.

İran'da kabul edilen yasa uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeyi hedefliyor

İran’da son kabul edilen yasa İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Yasa ayrıca, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'ta kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını zorunlu kılıyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, UAEA müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

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