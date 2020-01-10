İran'da düşen yolcu uçağı - Tahran yönetimi: Uçağı füzeyle düşürdüğümüz iddiaları asılsız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, elde edilen kanıtların dün Tahran'da düşen uçağın İran tarafından muhtemelen yanlışlıkla atılan bir füzeyle vurulduğunu gösterdiğini söyledi.

Tahran'dan yapılan açıklamalarda ise uçağın İran tarafından düşürüldüğü iddiaları reddedildi. Hükümet sözcüsü Ali Rabiey, "ABD ve müttefiklerinin asılsız iddiaları, olayda hayatını kaybeden 176 kişinin ailelerinin ve yakınlarının yaralarına tuz basıyor" dedi.

İngiltere de "uçağın füzeyle vurulmuş olması ihtimali" nedeniyle, İran'a seyahat edecek olan vatandaşlarını uyardı.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800 tipi bir yolcu uçağı Çarşamba sabahı erken saatlerde Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada hayatını kaybedenler arasında 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 de Ukraynalı bulunuyordu.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce CBS News kanalı, ABD istihbarat kaynaklarının uydu tarafından iki füzenin fırlatıldığına dair ve hemen ardından da bir patlama olduğuna dair "sinyal" alındığını söylediklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da olayla ilgili şüpheleri olduğunu ve uçağın yanlışlıkla düşürülmüş olabileceğini söyledi.

Reuters haber ajansı da üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD hükümetinin İran tarafından yanlışlıkla vurularak düşürüldüğüne inandığını aktardı.

İran ise füzeyle vurulma iddialarını "psikolojik savaşın bir ürünü" olarak niteleyip yalanladı.