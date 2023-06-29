  • BIST 5.759,11
  • Altın 1595.92
  • Dolar 26.0527
  • Euro 28.4363
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

İran’da toz fırtınası: 1 kişi hayatını kaybetti, bin 191 kişi hastaneye kaldırıldı

» »
İran'daki toz fırtınası nedeniyle son 6 günde hastaneye kaldırılanların sayısı bin 191'e ulaşırken 1 kişi yaşamını yitirdi.
İran’da toz fırtınası: 1 kişi hayatını kaybetti, bin 191 kişi hastaneye kaldırıldı

İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son 6 günde hastaneye kaldırılanların sayısı 1191’e ulaşırken 1 kişi yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, eyaletin Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde toz fırtınası ile taşınan ince toz nedeniyle son 6 günde 1191 kişinin hastane ve tıp merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Mohibbi, insanların sağlık kurumlarına gitme sebeplerinin başında göz, Solunum ve kalp rahatsızlıklarının geldiğini dile getirdi.

Hastanelere kaldırılan 1019 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini, 171 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini kaydeden Mohibbi, 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Mohibbi, 26 Haziran’da yaptığı açıklamada toz nedeniyle 764 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 115’inin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Yetkililer, özellikle kalp ve Solunum yolları rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğini açıklamıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail güçleri Filistinli tutuklunun evini yıktı15 Haziran 2023 Perşembe 09:20
  • Af Örgütü 'Filistin'de savaş suçları işlenmiş olabilir' diyerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı yaptı14 Haziran 2023 Çarşamba 22:50
  • İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi14 Haziran 2023 Çarşamba 13:04
  • Esad’dan Türkiye açıklaması: Bundan sonraki aşamada…13 Haziran 2023 Salı 10:35
  • ABD, Suriye’ye asker gönderdi12 Haziran 2023 Pazartesi 17:58
  • Hamaney’den nükleer tepkisi: Yanlış bir şey yok12 Haziran 2023 Pazartesi 11:10
  • Pentagon belgeleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Biden'ın tehdidine tehditle yanıt verdi11 Haziran 2023 Pazar 14:27
  • BAE Devlet Başkanı Al Nahyan Türkiye’ye geldi10 Haziran 2023 Cumartesi 22:50
  • Prens Selman, Biden’ı açık açık tehdit etmiş: ‘Ekonominizi mahvederiz’09 Haziran 2023 Cuma 21:25
  • İsrail’den Hizbullah’a sert tepki: Tüm gücümüzle vururuz07 Haziran 2023 Çarşamba 18:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti