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İş imkanı

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Kendine güvenen takım arkadaşları arıyoruz…
İş imkanı

Detay Gazetesi, yeni dönem projelerinde çalışmak üzere tam zamanlı ve yarı zamanlı İnternet Haber Editörleri, Sosyal Medya Editörü ve Grafik Tasarımcı ile Stajyerler istihdam edecektir.

1- MÜNHAL: İnternet Haber Editörü (REF 01)

Merkezi Lefkoşa'da bulunan kuruluşumuzun bünyesinde bulunan Detaykibris.com internet gazetesinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde “İnternet Haber Editörü” istihdam edilecektir.

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin tercihen İletişim, Basın-Yayın, Gazetecilik, Bilgisayar Enformatik bölümlerinden mezun,
  • Türkçe dil bilgisine hakim,
  • Özgün içerik üretebilen,
  • SEO'ya uyumlu içerik oluşturabilen,
  • Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Indesing programlarını kullanabilen,
  • Sosyal medyayı etkin olarak kullanabilen,
  • Araştırmayı, okumayı seven ve gündemi takip eden,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.

2- MÜNHAL: Sosyal Medya Editörü (REF 02)

Merkezi Lefkoşa'da bulunan kuruluşumuzun bünyesinde bulunan Detaykibris.com İnternet Gazetesi'nde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde “Sosyal Medya Editörü” istihdam edilecektir.

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversite mezunu (tercihen İletişim Fakültesi),
  • Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere, sosyal mecra işleyiş mantığına hakim,
  • Adobe photoshop, Corel Draw, Adobe Indesing programlarını kullanabilen,
  • Basit içerikli Video üretebilecek
  • Google Analytics başta olmak üzere, ölçümleme ve yönetim araçlarını kullanmış
  • Tercihen iyi seviyede İngilizce bilgisi olan,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.

3- MÜNHAL: Grafik Tasarım Editörü (REF 03)

Merkezi Lefkoşa'da bulunan kuruluşumuzun bünyesinde bulunan Detay Gazetesinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde “Grafik Tasarım Editörü” istihdam edilecektir.

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin tercihen İletişim, Basın-Yayın, Gazetecilik, Bilgisayar Enformatik bölümlerinden mezun,
  • Türkçe dil bilgisine hakim,
  • Quark Express ve Adobe photoshop, Corel Draw, Adobe Indesing programlarını kullanabilen,
  • Tercihen Lefkoşa’da ikamet eden
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.

4- MÜNHAL Stajyer (REF 04)

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin tercihen İletişim, Basın-Yayın, Gazetecilik, Bilgisayar Enformatik bölümlerinde eğitim alan
  • Meslek Liselerinde Bilişim ve Tasarım bölümlerinde okuyan

İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.

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