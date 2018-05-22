Detay Gazetesi, yeni dönem projelerinde çalışmak üzere tam zamanlı ve yarı zamanlı İnternet Haber Editörleri, Sosyal Medya Editörü ve Grafik Tasarımcı ile Stajyerler istihdam edecektir.
1- MÜNHAL: İnternet Haber Editörü (REF 01)
Merkezi Lefkoşa'da bulunan kuruluşumuzun bünyesinde bulunan Detaykibris.com internet gazetesinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde “İnternet Haber Editörü” istihdam edilecektir.
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin tercihen İletişim, Basın-Yayın, Gazetecilik, Bilgisayar Enformatik bölümlerinden mezun,
- Türkçe dil bilgisine hakim,
- Özgün içerik üretebilen,
- SEO'ya uyumlu içerik oluşturabilen,
- Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Indesing programlarını kullanabilen,
- Sosyal medyayı etkin olarak kullanabilen,
- Araştırmayı, okumayı seven ve gündemi takip eden,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.
2- MÜNHAL: Sosyal Medya Editörü (REF 02)
Merkezi Lefkoşa'da bulunan kuruluşumuzun bünyesinde bulunan Detaykibris.com İnternet Gazetesi'nde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde “Sosyal Medya Editörü” istihdam edilecektir.
GENEL NİTELİKLER
- Üniversite mezunu (tercihen İletişim Fakültesi),
- Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere, sosyal mecra işleyiş mantığına hakim,
- Adobe photoshop, Corel Draw, Adobe Indesing programlarını kullanabilen,
- Basit içerikli Video üretebilecek
- Google Analytics başta olmak üzere, ölçümleme ve yönetim araçlarını kullanmış
- Tercihen iyi seviyede İngilizce bilgisi olan,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.
3- MÜNHAL: Grafik Tasarım Editörü (REF 03)
Merkezi Lefkoşa'da bulunan kuruluşumuzun bünyesinde bulunan Detay Gazetesinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde “Grafik Tasarım Editörü” istihdam edilecektir.
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin tercihen İletişim, Basın-Yayın, Gazetecilik, Bilgisayar Enformatik bölümlerinden mezun,
- Türkçe dil bilgisine hakim,
- Quark Express ve Adobe photoshop, Corel Draw, Adobe Indesing programlarını kullanabilen,
- Tercihen Lefkoşa’da ikamet eden
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.
4- MÜNHAL Stajyer (REF 04)
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin tercihen İletişim, Basın-Yayın, Gazetecilik, Bilgisayar Enformatik bölümlerinde eğitim alan
- Meslek Liselerinde Bilişim ve Tasarım bölümlerinde okuyan
İlgilenen adayların haber@detaykibris.com e-mail adresine başvurmaları gerekmektedir.
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