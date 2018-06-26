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İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” fotoğraf yarışması

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İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” fotoğraf yarışması
İşkadınları Derneği’nden “İşte Kadın” fotoğraf yarışması

İşkadınları Derneği, “İşte Kadın”  adıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenecek  yarışmaya katılan fotoğrafları bağımsız bir jüri Eylül ayı sonunda değerlendirecek.

Yarışmada ilk 3 dereceye girecek sanatçılara para ödülü verilecek.  

Ekim ayının ilk haftasında Bedestende gerçekleşecek ödül töreni yanında sergilenmeye değer bulunan diğer fotoğraflar 3 gün boyunca sergilenecek. 

Yarışmaya 15 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Kıbrıs’ta çekilmiş olması gerekiyor. Yarışmaya en az 2, en çok 5 fotoğrafla başvurulabilir
 

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