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İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Elindeki Veriler Işığında Vatandaşı Aşı Programına Dâhil Ediyor

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İskele Belediyesi bünyesinde 5 yıldır hizmet veren İskele Belediyesi Sağlık Birimi, ada genelinde devam eden Covid-19 aşı programına dahil oldu.
İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Elindeki Veriler Işığında Vatandaşı Aşı Programına Dâhil Ediyor

İskele Belediyesi bünyesinde 5 yıldır hizmet veren İskele Belediyesi Sağlık Birimi, ada genelinde devam eden Covid-19 aşı programına dahil oldu. İskele ve 17 köyünde 65 yaş ve üstü 710 kayıtlı hastası olan İskele Belediyesi Sağlık Birimi, 4 günde yaklaşık 350 kişiye ulaşarak, aşı olmak isteyenleri aşı programına dahil etti.  Aşı olmak isteyen 65 yaş ve üstü her bir vatandaşın, İskele Sağlık Merkezi’ne kayıt yaptırmaları ya da İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerine 0548 810 12 20-0548 810 12 53 numaralı telefonlardan ulaşmaları durumunda gerekli yönlendirmeleri yapılacaktır. Öte yandan İskele Belediyesi 65 yaş ve üstü olan ancak yatalak olduğu için Sağlık Merkezi’ne gidemeyecek durumda olanlar için de girişim başlattı.

 

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR, İSKELE SAĞLIK MERKEZİ’NE YÖNLENDİRİLİYOR

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, elinde kaydı olan 710 kişiyi tek tek aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü harekete geçerek, ellerindeki veriler ışığında 65 yaş ve üstü vatandaşları arayan ve aşı programına dahil olup olmak istemediklerini soran İskele Belediyesi Sağlık Birimi, bu çalışmalar neticesinde 4 günde yaklaşık 350 kişiyi KKTC Sağlık Bakanlığı Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’ne yönlendirdi.

 

AŞILAR, SAĞLIK MERKEZİ’NDE AŞI UZMANI HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın aşı programı çerçevesinde ada genelinde devam eden aşılama işlemi, 65 yaş ve üstü herkesi kapsıyor. Aşılar ile yine Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezlerde, aşı uzmanı hemşireler tarafından yapılıyor.

 

SADIKOĞLU: “SAĞLIK BİRİMİ ÖNEMLİ BİR KONUYA DAHİL OLDU”

Sağlık Bakanlığı tarafından ada genelinde uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasını içeren aşı programı hakkında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, insan sağlığını her zaman önemsediklerini, İskele Belediyesi Sağlık Birimini de bu düşünceyle 5 yıl önce faaliyete geçirdiklerini söyledi. Başkan Sadıkoğlu devamında ise şunlara yer verdi: “Ada genelinde başlayan Covid-19 aşısı konusunda İskele Belediyesi olarak ne yapabileceğimizi, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı aşı programına nasıl dahil edebileceğimizi kendi aramızda konuştuk. Bu görüşmeler neticesinde Sağlık Birimimizde var olan verilerden yola çıkarak, Sağlık Birimimize kayıtlı 710 kişiye tek tek ulaşmaya karar verdik. Birimde görevli hemşirelerimiz de hiç vakit kaybetmeden Perşembe günü, vatandaşlarımızı aramaya başladılar. Öncelikle aşı olup olmak istemediklerini soran hemşirelerimiz, aşı olmak isteyenlerin listesini hazırladı. Bir diğer taraftan da aşı olmak isteyenleri KKTC Sağlık Bakanlığı Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi’ne yönlendirdi. Şu ana kadar yaklaşık 350 kişiyi aramalarımızın neticesinde Sağlık Merkezi’ne yönlendirdik.” Başkan Sadıkoğlu, aşı olmak isteyen ancak ulaşım konusunda sorun yaşayan her bir vatandaşa yardım etmeye de hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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