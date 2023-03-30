İskele'de çekişmeli maçın galibi Savoy Marmara

KKTC Basketbol Federasyonu 2023 Pro Lig heyecanı 3. Hafta maçları ile devam etti.

Basketbol Erkekler ProLig 3.haftası dün akşam oynanan Caesar Larnaka Gençler Birliği – Savoy Marmara maçı ile tamamlandı. İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Savoy Marmara deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 76-68 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı çekişmeli geçerken Savoy Marmara devreyi 40-38 önde bitirdi. İkinci yarıda ev sahibi Caesar Larnaka Gençler Birliği bi rara öne geçse de yeniden toparlanan Savoy Marmara üstünlüğü ele aldı ve maçı 76-68 kazanarak önemli bir deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada kırmızı siyahlılarda Chi 18 sayı, 17 ribaunt ile double – double yaparken 21 verimlilik puanı ile maçı tamamladı. Savoy Marmara’da ise Günay 20 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fırat da 10 sayı – 13 ribaunt I,le double – double ile takımının kazanmasında önemli rol oynadı.