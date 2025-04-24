İskele'de Şevval Sam Rüzgârı Esti!

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Grand Sapphire Resort & Casino sahnesinde sergilediği muhteşem performansla unutulmaz bir geceye imza attı. Etkileyici sahne enerjisi, güçlü yorumu ve geniş repertuvarıyla konuklarını büyüleyen sanatçı, dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Müzikseverler, Şevval Sam’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Grand Sapphire Resort’un büyüleyici atmosferinde aşk ve müzikle harmanlanan eşsiz bir gece yaşandı.

Grand Sapphire Resort & Casino, her biri özenle planlanmış seçkin etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anılar sunmaya devam ediyor. Eğlence ve müziğin buluştuğu bu özel adres, sıradaki etkinliklerde de dopdolu gecelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.