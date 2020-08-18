  • BIST 1.086
  • Altın 476,030
  • Dolar 7,3802
  • Euro 8,7828
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

İsrail-BAE Anlaşması Kızıldeniz'de Askeri İş Birliğini Artıracak

» »
İsrail-BAE Anlaşması Kızıldeniz'de Askeri İş Birliğini Artıracak
İsrail-BAE Anlaşması Kızıldeniz'de Askeri İş Birliğini Artıracak

 İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşmasının, Kızıldeniz'deki askeri iş birliğini artıracağı belirtildi. 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail İstihbarat Teşkilatından BAE ile muhtemel iş birliği alanlarına dair bilgilerin yer aldığı bir belge yayımlandı.

Belgede, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının başında güvenlik iş birliğinin geldiği kaydedildi.

Belgede ayrıca, normalleşme anlaşmasının Körfez ülkeleri arasındaki askeri ittifakı güçlendirmenin yanı sıra Kızıldeniz'in güvenliği konusunda iş birliğini artıracağı vurgulandı.

İsrail'in, Kızıldeniz'in bir "Arap veya İslam gölüne" dönüşmemesi için başta Etiyopya olmak üzere özellikle Afrika Boynuzu'ndaki ülkeler kanalıyla yoğun faaliyet yürüttüğü ifade ediliyor.

İsrailli silah şirketleri de normalleşme anlaşmasıyla birlikte Körfez ülkelerine silah ihracatını artırmaya çalışıyor.

İki ülke arasındaki anlaşmanın akabinde İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen de dün akşam BAE'ye gitmişti.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran Dışışlerı Bakanı Zarif: "ABD BMGK yaptırımlarını geri getiremeyeceğini biliyor"16 Ağustos 2020 Pazar 15:53
  • İsrail Gazzeli Balıkçıların Avlanmasını Yasakladı16 Ağustos 2020 Pazar 14:06
  • İran'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 147 Kişi Hayatını Kaybetti16 Ağustos 2020 Pazar 13:36
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye 'hatadan dönün' çağrısı15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:56
  • Beyrut Patlamasının Ardından Hizbullah'ın Lübnan'daki Rolünü Artıracağı İddia Ediliyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:46
  • İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:49
  • BAE-İsrail normalleşme anlaşmasına tepkiler büyüyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:05
  • Rusya İdlib'de Türkiye ile yaptığı ortak devriyeleri askıya aldı: 'Saldırılar arttı'14 Ağustos 2020 Cuma 21:39
  • Afganistan'da Son İki Haftada 121 Sivil Öldürüldü14 Ağustos 2020 Cuma 11:25
  • Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Ve Vaka Sayıları Arttı14 Ağustos 2020 Cuma 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti