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İsrail basketbol takımlarının önümüzdeki hafta Kıbrıs'ta olması bekleniyor

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FIBA Europe Cup’ta yer alan Hapoel Holon, Hapoel Galil Elion, Bnei Herzliya ve Ironi Ness Ziona olmak üzere dört İsrail basketbol takımının önümüzdeki hafta Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor.
İsrail basketbol takımlarının önümüzdeki hafta Kıbrıs'ta olması bekleniyor

Kıbrıs Basketbol Federasyonu Başkanı Andreas Mouzourides'in Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamaya göre, FIBA Europe Cup’ta yer alan Hapoel Holon, Hapoel Galil Elion, Bnei Herzliya ve Ironi Ness Ziona olmak üzere dört İsrail basketbol takımının önümüzdeki hafta Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor.

Mouzourides konuyla ilgili olarak "takımları karşılamaya, ağırlamaya ve antrenmanlarını kolaylaştırmaya hazırız" dedi.

İlgili takımların Avrupa maçları için Kıbrıs'ı evleri olarak kullanıp kullanmayacaklarıyla ilgili olaraksa Mouzourides, FIBA tarafından İsrail Basketbol Federasyonu'nun maçlarını alternatif olarak Kıbrıs'ta yapma talebinin kabul edilip edilmeyeceğinin beklendiğini söyledi.

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