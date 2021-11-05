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İsrail çocuk öldürmeye devam ediyor!

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında gerçek mermiyle vurduğu 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
İsrail çocuk öldürmeye devam ediyor!

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Deyr El-Hatab beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurulan 13 yaşındaki bir çocuk "şehit" oldu.

Açıklamada, adı belirtilmeyen çocuğun ağır yaralı bir şekilde Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı vurgulandı.

"Yahudi yerleşimlerin genişletilmesine" protesto

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, öğleden sonra Nablus çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için gösteriler düzenlemişti.

Filistin Kızılayı'na bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesi çevresinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini belirtmişti.

Cibril, İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle karnından vurulan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını aktarmıştı.

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