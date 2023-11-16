İsrail Mavi Marmara Anıtı’nı yıktı

AA’nın İsrail ordusunun açıklamasından aktardığına göre Gazze Limanı ele geçirildi. Limanda bulunan Mavi Marmara anıtı yıkıldı.

Limanın kontrolünü ele geçiren askerlerin bazılarının Mavi Marmara olayında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, “Zırhlı kuvvetler ve özel birlikler Gazze Limanının kontrolünü ele geçirdi, 10 tünel ve dört bina yıkıldı” dendi.

Filistin tarafındansa henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

İsrail, 31 Mayıs 2010’da Gazze’ye insani yardım götüren ve ‘Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük’ sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında dokuz Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirmişti.