'İsrail, Türkiye'ye F-35 verilmemesi için ABD ile pazarlıkta'

Washington ile Ankara arasındaki gerilim ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-35 teslimatını askıya alan tasarıyı kabul etmesine varırken devreye İsrail de girdi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Benyamin Netanyahu hükümetinin ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışından endişeli olduğunu duyurdu. Ancak 116 uçak sipariş etmiş olan Türkiye, F-35 programının hem tedarikçi ortağı hem de alıcısı. Bu yüzden teslimatı defterden silmek pek mümkün gözükmüyor.

'PERFORMANS ARTIRICI YAZILIM OLMADAN TESLİMAT'

İsrail'in de ABD'den en azından F-35'in performans artırıcı yazılımı olmaksızın Türkiye'ye teslimini istediği belirtildi.'ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ KORUMAK İÇİN'

Böylece geçen hafta F-35'i askeri operasyonda kullanan ilk ülke olduğunu duyuran İsrail'in, Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü koruma hesabı yaptığı kaydedildi.

'YA İRAN'IN ELİNE GEÇERSE…'

Haaretz gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli savunma yetkilisi, İsrail'in askeri üstünlüğünü korumanın yanısıra askeri kabiliyetleriyle ilgili bilgilerin bölgedeki diğer ülkelerin eline geçebileceği kaygısıyla Ortadoğu'da F-35 sahibi tek lke olarak kalmaktan memnun olacağını ifade etti.'AMERİKALILAR DOĞRULADI, İSRAİLLİLER YALANLADI'

Buna göre İsrail ile ABD arasındaki görüşmeler, Amerikalılar tarafından geliştirilen ve F-35'in kabiliyetlerinin düzeyini yükselten yazılıma odaklandı.

Washington'daki kaynaklar, bu meselenin F-35 anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin bir parçası olduğunu Haaretz'e doğruladı. İsrail ise Türkiye'nin 100 küsur F-35 almasını sağlaması gereken anlaşmayla ilgili müzakere yürüttüğünü resmi düzeyde yalanlıyor. İsrail savunma yapılanmasından kaynaklar, Türkiye F-35'in geliştirilmesine yatırım yapan ülkelerden biri olduğundan anlaşmayı iptal etmenin çok zor olacağını söyledi.

'İSRAİL YAZILIMI TEMMUZDA ALACAK'

F-35'in performansını artıracak yazılım İsrail Hava Kuvvetlerinin eline temmuz ayında geçecek. İsrail Türkiye'ye F-35'in performans artırıcı yazılımı olmadan verilmesi için Washington'la görüşme yürütürken ABD Kongresi de boş durmuyor.

S-400 GEREKÇESİ

Türkiye'ye teslimatın tümden durdurulmasına yönelik tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçerken gözler Senato'ya çevrildi. Silah ambargosu niteliğinde yasayı çıkarmak isteyenlerin gerekçeleri arasında Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşları, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alım anlaşması yapması, Türkiye'nin Amerikan müttefiki ve NATO üyesi çizgisinden çıkması iddiaları yer alıyor.