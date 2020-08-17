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İsrail yine Gazze’yi vurdu

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İsrail yine Gazze’yi vurdu
İsrail yine Gazze’yi vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait bazı noktaları bombaladı.
İsrail ordusuna ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, topçu ateşiyle Gazze’de Hamas’a ait bazı gözlem noktalarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının, Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına ve güvenlik çiti yakınlarındaki olaylara karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, çarşamba gününden bu yana Gazze’de Hamas’a ait olduğunu belirttiği bazı noktaları hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze’den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Hafta başından bu yana Gazze Şeridi’ne hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos’ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) ait bir okulu hedef almıştı.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail, 12 Ağustos’ta abluka altındaki Gazze Şeridi’nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini de yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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