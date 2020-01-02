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İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzaladı

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İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı.
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzaladı

Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

İsrail adına anlaşmaya Başbakan Binyamin Netanyahu, Kıbrıs adına Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan adına da Başbakan Kyriakos Miçotakis imza attı.

Yunanistan'dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi.

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının Türkiye'ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme amaçlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki 3'lü anlaşma Rus gazına alternatif olarak değerlendiriliyor.

Avrupa ve ABD'li bazı yetkililer söz konusu anlaşmayı desteklediklerini belirten açıklamalar yapıyor.

Bu arada üç ülkenin anlaşması, Türkiye ile Libya arasında imzalanan iki mutabakatın ardından geldi.

Mısır'ın yanı sıra her üç ülkenin yönetimi, Ankara ile Trablus'un Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı çıkıyor.

Üç ülke liderlerinin son dönemlerdeki görüşmeleri sıkılaşmış durumda.

Atina'daki görüşme ile birlikte üç lider, 7'inci kez bir araya gelmiş oluyor.

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