İsrail’de binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin hayata geçirmek istediği tartışmalı yargı düzenlemesini bakan ve milletvekillerinin konutlarının önünde protesto etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ile yerel basındaki haberlere göre, Netanyahu hükümetindeki bazı bakanların ve milletvekillerinin evlerinin önünde “yargı reformu” karşıtı protestolar düzenlendi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, Adalet Bakanı Yariv Levin, Meclis Başkanı Amir Ohana ve Milletvekili Boaz Bismuth’un da aralarında bulunduğu bazı bakan ve milletvekillerinin konutlarının önünde düzenlenen protestolara binlerce İsrailli katıldı.

Ayrıca Netanya, Herzliya ve Petah Tikva’nın da aralarında bulunduğu bazı şehirlerde de yargı düzenlemesi protesto edildi.

TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’in 5 Ocak’ta duyurduğu “yargı reformu”, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart’ta ertelediğini açıklamıştı.

Mayıs sonunda, 2023-2024 bütçesinin Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini açıklayan Netanyahu, yakın zamanda hükümetin “yargı reformuna” ilişkin “pratik adımlar atacaklarını” ifade etmişti.

İsrail Meclisi Anayasa Komisyonunda, 4 Temmuz Salı günü Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini sınırlayacak bir yasa tasarısı kabul edilmişti.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine ve diğer sağ politikalarına karşı 6 aydır ülke genelinde protestolar sürdürülüyor.