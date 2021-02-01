İsrail’de Pfizer/BioNTech aşısının iki dozunun da uygulandığı 715 bin kişiden yalnızca 317’si virüse yakalandı

Aşı uygulamasında en önde giden ülke İsrail’de Pfizer/BioNTech iki dozu da yapılan 715 bin 425 kişiden yalnızca 317’si (yüzde 0.04’ü) Covid-19’a yakalandı.

İsrail Sağlık Bakalığı’nın açıklamasına göre aşılandıktan sonra virüse yakalananlardan da yalnızca 16’sı (yüzde 0.002’si) hastanede tedavi gördü.

Her üç kişiden birinin aşının en az bir dozunu olduğu 9 milyon nüfuslu ülke, dünyadaki aşı uygulamaları için de emsal bir çalışma sunuyor.

60 yaş üstündekilerin yüzde 70’inin de dahil olduğu risk grubunda ikinci doz aşılar tamamlandı. Ülkede günde 200 bin doza kadar aşı yapılıyor.

Geçen hafta ise 35 yaş üstünün aşılanmasına başlandı. Ayrıca 16-18 yaş aralığındaki lise öğrencileri de sınavlarına girebilmelerine olanak sağlaması umuduyla aşılama grubuna dahil edildi.