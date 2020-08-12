  • BIST 1.110
  • Altın 455,741
  • Dolar 7,2638
  • Euro 8,5182
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA1567 test yapıldı, 4 pozitif vaka

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

» »
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamas’a ait bir tünel, askeri bir kompleks ile gözetleme noktalarının vurulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının, helyum gazıyla şişirilmiş yanan balonlar gönderilmesine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görgü tanıkları ise 3’ü Gazze’nin güneyinde, 2’si Refah kentinin doğusunda olmak üzere 5 noktaya saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail gazetelerinde dün yer alan haberlerde, Gazze’den gönderilen yanan balonlar nedeniyle Yahudi yerleşim birimlerinde 60 yangın çıktığı iddiaları yer almıştı.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze’den geldiği söylenen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:35
  • Suudi Arabistanlı Eski İstihbaratçı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Aleyhinde Dava Açtı08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:30
  • Beyrut Lımanı Müdürü Kuraytım ve Gümrükler Müdürü Zahır de Gözaltına Alındı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:35
  • Lübnan Enerjı Bakanlığı: Zuk Bölgesındekı Elektrık Santralınde Hıdrojen Depolanmıyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:43
  • Lübnan’ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:32
  • Lübnan Cumhurbaşkanlığı: ABD Başkanı Trump, Paris’teki Beyrut’a destek konferansına katılacak08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:29
  • Beyrut'taki patlamada ölü sayısı 154'e yükseldi07 Ağustos 2020 Cuma 14:35
  • Lübnan'ın Amman Büyükelçisi, Beyrut Limanı'ndaki Patlamaya Tepki Olarak İstifa Etti07 Ağustos 2020 Cuma 09:14
  • Beyrut'ta can kaybı 137'ye yükseldi06 Ağustos 2020 Perşembe 18:40
  • Afganistan'da Bombalı Saldırıda 7 Sivil Öldü.06 Ağustos 2020 Perşembe 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti