İsrail'e boykot: Lana Del Rey, İsrail konserini iptal etti

Lana Del Rey, İsrail'deki 'Meteor Festival' kapsamında 7 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen konserini iptal ettiğini açıkladı. Del Rey, kararına gerekçe olarak 'tüm hayranlarına eşit muamele etmek istemesi'ni gösterdi:

"Benim için hem Filistin'de hem de İsrail'de konser vermek ve tüm hayranlarıma eşit muamele etmek önemli. Ne yazık ki her bu kadar kısa süre içerisinde her iki ülkede birden konser vermem mümkün olmadı. Bu sebeble her İsrailli hem de Filistinli hayranlarıma (ve mümkünse bölgedeki diğer ülkelerde) konser vermem mümkün olana kadar Meteor Festival kapsamında vereceğim konseri erteliyorum. Teşekkürler."

'HER İKİ TARAFI DA ANLIYORUM'

Del Rey, geçen aylarda BDS'nin boykot çağrılarına yanıt olarak İsrail'e karşı politik bir tavrının olmadığını belirtmiş ve İsrail'de konser düzenlemesini eleştiren hayranlarına şöyle seslenmişti:

"Diyeceğim şu: Müziğin evrensel olduğuna ve insanları bir araya getirmek için kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Konseri oradaki çocuklara ulaşmak ve barış temasını öne çıkaran sevecen bir enerji yaratmak niyetiyle kabul ettim. Eğer buna katılmazsanız anlayabilirim. Her iki tarafı da anlıyorum."