Issız adaya düşen üç kişi 33 gün Hindistan cevizi ve sıçan yiyerek hayatta kaldı

Bahamalar’da ıssız bir adaya düşen üç kişi 33 gün boyunca Hindistan cevizi, deniz salyangozu ve sıçan yiyerek hayatta kaldı.

ABD’de sahil güvenlik ekipleri beş haftaya yakın süredir Anguilla Cay isimli ıssız adada olan üç Kübalıyı kurtardı.

Ekipler hafta başında rutin helikopter uçuşlarını yaptığı sırada eldeki imkanlarla yaptıkları bayrağı sallayan üç kişiyi fark etti.

Ekip daha sonra su, yiyecek ve telsizden oluşan paketi bırakmak için geri döndü.

Kötü hava koşulları nedeniyle ıssız adadakileri kurtarma operasyonu 24 saat sonra yapılabildi.

İki erkek bir kadından oluşan grubun teknelerinin alabora olduğu sonrasında yüzerek adaya çıkmayı başardıkları belirtildi. Ne amaçla denizde oldukları ise henüz netleşmedi.

Hastaneye götürülen ıssız ada mağdurlarının önemli bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

Bir sahil güvenlik yetkilisi hiç bu kadar uzun süre adada hayatta kalmayı başaran birilerini kurtarmadıklarını belirtti.