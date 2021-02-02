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İşte Bakanlar Kurulu karaları... Görevden alma yapıldı....

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İşte Bakanlar Kurulu karaları... Görevden alma yapıldı....
İşte Bakanlar Kurulu karaları... Görevden alma yapıldı....

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu karaları resmi gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun'un görevden alındı müsteşarlık mevkiine Kemal Bağzıbağlı atandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Sağlık Üst Kurulu’nun önerdiği kararların Başbakan Ersan Saner ve bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildiği bildirilmişti.

Yapılan açıklamada, Üst Komite kararlarının yarın resmi gazetede yayımlanacağı ve kararların Başbakan Ersan Saner tarafından saat 14.00’da açıklanacağı belirtilmişti.

İşte o kararlar;

Üst Kademe Yöneticileri Yasası nın 3.maddesinin (2). Fıkrası uyarınca 16/03/2018 tarihli kararname ile 03/04/2018 tarihinden itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Müsteşarlık mevkiine atanmış olan Sayın Kemal BAĞZIBAĞLl'nın ..... .Q2 ... D2.-. 2.02.1. ............ tarihinden itibaren görevinden alınmasın a karar verilir.

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