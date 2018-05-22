İşte CTP Girne Belediye Meclis üyesi adayları
CTP Girne Belediye Meclis üyelerinin belirleme çalışmalarını bugün tamamladı.
Adayların 8’i kadın 8’i erkek. Sıralamada kura çekimi ve cinsiyet eşitliği kotası gereği fermuar sistemini uygulandı.
Liste sırası ile:
1- Pelin Aydın Kutluba 2- Haşim Yücel 3- Ayşe Karalıgil 4- Sadi Erdendoğ 5- Cemaliye Beysoylu 6- Muammer Uğursöz 7- Evren Bağlarbaşı 8- Adnan Menderes Aktan 9- Hatice Aydın 10- Halit El Haj 11- Nelin Tunç 12- Ümit Aktül 13- Ayhan Erciyas 14- Meriç Bahadi 15- Ferah Atış 16- Ali Karapaşa
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