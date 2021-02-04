İşte madde madde kararlar

Başbakan Saner bu akşamki Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı:

1. Bu gece 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uygulanacak.

2. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı.

3. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi.

4. Bankalar 5 gün kapatılıyor...

Alınan karar ile, reel sektörde çeklerle ilgili, bankalar tüzüğünde yapılan düzenleme ile, KKTC Bankalar Yasası tahtında kurulan ve/veya faaliyet gösteren bankaların 8-12 Şubat 2021’de tatil edilmesine karar verilmiştir.

Çekler bu tarihlerde işlem görmeyecek.

5. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak.

Bakanlar Kurulu, yarın akşam 20.00’den itibaren 15 Şubat gece yarısına kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ersan Saner yaptığı açıklamada, elzem ihtiyaçlar haricinde hiçbir iş yerinin açılmayacağını duyurdu.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

5 Şubat (yarın) 20.00’den başlamak kaydıyla, 15 Şubat gece yarısına kadar, elzem ihtiyaçların karşılanması haricinde, ülkede tam sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Nöbetçi eczaneler, market, benzin, manav gibi işletmeler açık bulundurulacak. Açılış saatleri 08.00-17.00 arasında olacaktır. İlçeler arasında tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı.

7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günleri Nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacaktır. İlçe emniyet kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenecek elzem izinler hariç tüm izinler durdurulmuştur.

5 Şubat 2021’den itibaren geçerli olmayacaktır. Alınan karar ile, reel sektörde çeklerle ilgili, bankalar tüzüğünde yapılan düzenleme ile, KKTC Bankalar Yasası tahtında kurulan ve/veya faaliyet gösteren bankaların 8-12 Şubat 2021’de tatil edilmesine karar verilmiştir. Çekler bu tarihlerde işlem görmeyecek.

150 bin adet PCR test kiti ve 3 ayrı cihaz alınması kararı da üretilmiştir. Bugüne kadar, ortalama 3 bin 500’e kadar ulaşan sayılarımız 5 bin civarında yapılmakta, bugün ise 6 bin 937 ile en yüksek PCR test yapılan güne tekabül etmektedir. Ülkemizin kapalı olacağı günlerde testlerin devam edilecek.