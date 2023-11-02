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İtalya'da Michelangelo'nun gizli odası ziyarete açılacak

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Rönesans dönemi İtalyan sanatçılarından Michelangelo Buonarroti'nin Floransa kentindeki gizli odası ziyarete açılacak.
İtalya'da Michelangelo'nun gizli odası ziyarete açılacak

İtalyan basınındaki haberlere göre, döneminin önde gelen ressam, heykeltıraş ve mimarı olan Michelangelo'nun Floransa'daki Medici Şapelleri'nde 48 yıl önce keşfedilen ve "gizli sığınağı" olarak tanımlanan odası, halka açılmaya hazırlanıyor.

Duvarlarında Michelangelo'ya atfedilen bazı karakalem çizimlerin olduğu belirtilen oda, 15 Kasım 2023-30 Mart 2024 arasında önceden rezervasyon yapanların ziyaretine açılacak. Odaya aynı anda sadece 4 kişi girebilecek.

Odaya alınacak ziyaretçi sayısı haftalık 100'le sınırlı olacak ve odada kalış süresi 15 dakikadan uzun olmayacak.

1475-1564 yıllarında yaşayan Michelangelo'nun, dönemin Papası 7. Klement'in öfkesinden kaçmak için bu odayı kendisine yaptığı ve bir süre burada kaldığı ileri sürülmüştü.

Gizli oda, 1975'te yapılan restorasyon sırasındaki temizlik çalışmalarında keşfedilmiş ve dönem dönem ziyaretçi kabulüne açılmıştı.

Michelangelo'nun gizli odası, 1975 öncesinde ise Medici Şapelleri’nin altında depo olarak kullanılmıştı.

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