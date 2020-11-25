İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı’dan, Aykut Hocanın'a Ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs (İTÜ-KKTC) Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a 23 Kasım 2020 Pazartesi günü, saat 10:00’da nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Kınacı gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde Prof. Dr. Hocanın’a ve ekibine yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Hocanın gerçekleşen ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi dilekler için teşekkür etti ve kendisi de yeni göreve başlayan Prof. Dr. Kınacı’ya başarılar diledi. Ziyarette iki kurum arasındaki mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi, araştırma alanında iş birliği yapılması ve stratejik hedefler konuları görüşülürken, aynı şehirdeki iki kurumun iş birliği yapmasının önemi vurgulandı.

Ziyarette İTÜ-KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç ile Rektör Danışmanı Aslı Kanan da yer aldı. Günün anısına Prof. Dr. Hocanın tarafından Prof. Dr. Kınacı’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye takdim edildi. Prof. Dr. Kınacı ise Prof. Dr. Hocanın’a lale motifli pano takdiminde bulundu.