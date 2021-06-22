Jackie Chan Kıbrıs’ta tatil yaparken görüntülendi

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Jackie Chan, daha çok karadan ulaşılmayan plajlara günübirlik geziler için kullanılan, Baf yakınlarındaki Latchi limanında bir tekneye binerken, hayranları tarafından fark edildi.
150 farklı filmde oynadığı ifade edilen Hollywood yıldızının, tatil için adayı seçmesi dikkat çekti.
Hollywood oyuncusu ve dövüş sanatçısı Jackie Chan'in Pazartesi günü Kıbrıs'ta tatil yaparken görüntülendiği bildirildi.Dünyanın en tanınmış film kişiliklerinden biri olan Chan'ın kariyeri, kırk yılı aşkın bir süredir ve 150'den fazla filme yayılıyor.
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