Jackie Chan Kıbrıs’ta tatil yaparken görüntülendi

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Jackie Chan, daha çok karadan ulaşılmayan plajlara günübirlik geziler için kullanılan, Baf yakınlarındaki Latchi limanında bir tekneye binerken, hayranları tarafından fark edildi.

150 farklı filmde oynadığı ifade edilen Hollywood yıldızının, tatil için adayı seçmesi dikkat çekti.