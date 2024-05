John Lennon’un 50 yıldır kayıp olan gitarı 2,9 milyon dolara satıldı

Guardian‘da yer alan habere göre grubun 1965 tarihli ‘Help!’ albümünün ve filminin kayıtlarında kullanılan 12 telli ‘Hootenanny akustik gitar’ 50 yıldır kayıptı. Gitar aslında Peter ve Gordon olarak tanınan müzisyen ikiliden Gordon Waller’a aitti. Waller daha sonra gitarını Beatles’ın menajerine vermişti.

Yıllar sonra Britanya kırsalında yaşayan gitarın yeni sahipleri evlerinden taşınırlarken gitarı yeniden keşfetti ve 485 binle 647 bin sterlin (en çok 28 milyon lira) arasında bir ücretle açık artırmaya çıkardı.

Gitar, ‘Julien’s Auctions’ müzayede evi tarafından satın alındı. Enstrüman, Beatles’ın açık artırmayla satılan en pahalı gitarı oldu.

Müzayede şirketinin CEO’su David Goodman şu açıklamayı yaptı:

“John Lennon’ın kayıp Hootenanny gitarının satışıyla yeni bir dünya rekoru kırdığımız için kesinlikle çok heyecanlı ve onurluyuz.Bu gitar sadece müzik tarihinin bir parçası değil, aynı zamanda John Lennon’ın kalıcı mirasının da bir sembolüdür. Bugünkü eşi benzeri görülmemiş satış, Beatles müziğinin ve John Lennon’ın zamansız çekiciliğinin ve saygısının bir kanıtıdır.”

1960’ların başında Bavyeralı Framus firması tarafından üretilen gitar, ‘Help!’ filminde grubun ‘You’ve Got to Hide Your Love Away’ performansında görülmüştü.

Ayrıca gitar ‘Help!’, ‘It’s Only Love’, ‘I’ve Just Seen a Face ve Girl’ albümlerinin kayıtlarında ve George Harrison’ın çaldığı ‘Norwegian Wood’ albümünün ritim parçasında kullanıldı.

Julien’s Auctions’ın kurucu ortağı ve yönetici direktörü Darren Julien, ‘gitarı saklandığı evde doğrulamak için İngiltere’ye gittiğini ve bir çöpe atılmış olan orijinal kutusunu da kurtardığını’ söyledi.

Julien, enstrümanın kaynağını Beatles tarihçileri Andy Babiuk ve Danny Bennett aracılığıyla doğruladıklarını açıkladı.

2015 yılında Julien’s bir başka Lennon gitarı daha satmıştı. 1960’ların sonunda bir müzisyen tarafından çalınan ve farkında olmadan satın alınan ‘J-160E Gibson akustik gitar’ 2,4 milyon dolara (77 milyon lira) satılmıştı.