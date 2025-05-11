  • BIST 9390.51
  • Altın 4146.904
  • Dolar 38.744
  • Euro 43.3975
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAJosep Borrell: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

Josep Borrell: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

» »
Eski AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayarak, Avrupa Birliği'nin çatışmaya yeterince müdahil olmamasını eleştirdi.
Josep Borrell: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

Eski AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail hükümetini Gazze'de soykırım yapmakla ve "II. Dünya Savaşı'nın sonundan beri en büyük etnik temizlik operasyonunu yürütmekle" suçlayarak sert bir çıkış yaptı; tüm amacın harika bir turizm merkezi yaratmak olduğunu söyledi.

Şarku’l Avsat’ın The Guardian'dan aktardığı habere göre Borrell, AB'nin İsrail'i etkilemek için elindeki tüm araçları kullanmamasını da eleştirerek, sadece pişmanlık duymanın yeterli olmadığını belirtti.

Borrell, dün İspanya'nın güneybatısında Kral Felipe'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin önünde Charles V Avrupa Ödülü'nü alırken, "İsrail'in 7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırılarında yaşadığı dehşet, daha sonra Gazze'ye yaşattığı dehşeti haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en büyük etnik temizlik eylemine verdiği tepkiyi de eleştirdi.

"Gazze'den milyonlarca ton moloz kaldırılıp Filistinliler ölünce veya göç edince, harika bir turizm merkezi yaratmak için II. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük etnik temizlikle karşı karşıyayız" dedi.

Geçtiğimiz şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, savaştan harap olmuş Gazze'deki yaklaşık iki milyon Filistinlinin başka yerlerdeki yeni evlere taşınmasını önermişti. Böylece ABD, Gazze Şeridi'ne asker gönderebilecek, kontrolü ele geçirebilecek ve bir "Ortadoğu Rivierası" inşa edebilecekti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilere, “Gerçekten yüksek kaliteli konutlar inşa ediyorsunuz, güzel bir kasaba gibi, yaşayabilecekleri ve ölmeyecekleri bir yer; çünkü Gazze, onların sonunda öleceklerinin garantisidir” dedi.

Eski diplomat, İsrail'i tüm çatışma kurallarını ihlal etmekle ve Gazze'deki sivil halkı aç bırakarak “açlığı savaş silahı” olarak kullanmakla suçladı.

Borell, “Gazze'ye Hiroşima'da kullanılan bombanın üç katından fazla patlayıcı güç atıldı” dedi.

Şöyle devam etti “Aylardır Gazze'ye hiçbir şey girmiyor. Hiçbir şey: su yok, yiyecek yok, elektrik yok, yakıt yok, sağlık hizmetleri yok. (Binyamin) Netanyahu'nun bakanları bunu söyledi ve bunu yaptılar."

Ve ekledi: “Gazze'ye düşen bombaların yarısını biz gönderiyoruz. Eğer gerçekten çok sayıda insanın öldüğüne inanıyorsak, doğal tepki silah tedarikini azaltmak ve ortaklık anlaşmasını kullanarak uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep etmek olmalı, bunun yapılmadığından şikayet etmekle yetinmemeliyiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şara ile Abdi anlaştı: SDG Suriye devletine entegre olacak11 Mart 2025 Salı 10:17
  • Suriye'de öldürülen sivil sayısı 973'e çıktı: Şara'dan 'iç savaş' uyarısı10 Mart 2025 Pazartesi 11:43
  • İsrail Gazze'nin elektriğini tamamen kesme kararı aldı09 Mart 2025 Pazar 21:47
  • Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye IŞİD'e karşı ortak mücadele üzerinde anlaştı09 Mart 2025 Pazar 21:07
  • Trump Hamas'ı yine tehdit etti: Rehinelerin serbest kalması için 'son uyarı'06 Mart 2025 Perşembe 17:07
  • Arap liderler, Trump'ın Gazze vizyonuna alternatif olacak 53 milyar dolarlık planı onayladı05 Mart 2025 Çarşamba 11:38
  • Mısır, Katar ve BM, İsrail'in, Gazze'ye tüm insani yardımı durdurmasını kınadı03 Mart 2025 Pazartesi 12:18
  • Arap dünyasının Gazze'yi yeniden inşa planı neleri içeriyor?24 Şubat 2025 Pazartesi 12:35
  • Orta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita24 Şubat 2025 Pazartesi 12:14
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum17 Şubat 2025 Pazartesi 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti