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Kabine değişikliği haberleri "DEDİKODU"

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Kabine değişikliği haberleri "DEDİKODU"
Kabine değişikliği haberleri "DEDİKODU"

Bakanlar Kurulu'nda kabine değişikliğine gidileceğine dair sosyal medyada çıkan haberler, kabine içindeki bakanlar tarafından "dedikodu" olarak değerlendirildi, "öyle bir şey yok" denildi.

YENİDÜZEN'in ulaştığı Başbakan Ersan Saner, böyle bir şey olmadığını, herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini ve bu tür haberlerin 15 gündür çıkmakta olduğunu söyledi. 

 

HER HAFTA BİR BAKAN

Geçen hafta Tarım Bakanı'nın görevden alınacağı iddia edilmiş ama bunun daha sonra doğru olmadığı da ortaya çıkmıştı.

Bu akşam ise bazı sosyal medya hesaplarından bu kez de Sağlık Bakanı'nın görevden alınacağı öne sürülmüştü.

 

İDDİALAR NEYDİ?

Bugün öğle saatlerinden itibaren bir çok internet sitesinde Ali Pilli’nin görevden alınacağı, Resmiye Canaltay’ın Bayındırlık Ulaştırma, Dt. Ünal Üstel’in de Sağlık Bakanı olacağı iddia edilmişti.

Başbakan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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