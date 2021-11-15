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Kaddafi'nin oğlunun Libya başkanlık seçimlerine adaylığı reddedildi

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Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddetti.
Kaddafi'nin oğlunun Libya başkanlık seçimlerine adaylığı reddedildi

Libya Yüksek Seçim Komisyonu'nun, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını reddettiği açıklandı. 

BAŞSAVCILIK YAZI GÖNDERDİ

Bununla birlikte, geçtiğimiz gün  Libya Askeri Başsavcılığı, Yüksek Seçim Komisyonu'ndan, Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi’ye isnat edilen suçlar hakkında soruşturma tamamlanana kadar başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık işlemlerinin durdurulmasını talep etmişti. 

Başsavcılıktan Yüksek Seçim Komisyonuna gönderilen resmi yazıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter ve devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye isnat edilen çeşitli cinayet ve savaş suçlarına yer verilmişti.

İsnat edilen suçlar için Hafter ve Seyfülislam Kaddafi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı kaydedilen Başsavcılık yazısında, bu kişilerin 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girmek için yaptıkları tüm adaylık işlemlerinin haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar durdurulması istendi.

 

2011'DEN BU YANA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık'taki başkanlık seçimleri için bugün adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkmıştı.

 

NTV.

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