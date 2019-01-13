Kadın oyuncular daha başarılı

Oyuncu Glenn Close Golden Globe’da yapımcılara “kadın filmleri değil, iyi filmler çekin” demişti. Bir araştırma Hollywood'un doğru yolda olduğunu gösterdi. Zira güçlü bir kadın figürünün olduğu filmler daha başarılı.

Büyük film stüdyolarının yapımcıları yeni projeleri için oyuncu kadrosunu oluştururken sadece yeteneğe bakmakla kalmayıp, aynı zamanda başka kriterleri de göz önünde bulunduruyor. Özellikle kadın oyuncu seçimininde ince elenip sık dokunuyor: Aktris ne kadar seviliyor? Büyük bir seyirci kitlesini çekebilir mi?

Aslında bir filmin gişe başarısında oyuncu kadrosunun gerçekten de önem taşıyıp taşımadığını ölçmek somut olarak mümkün değil. Nitekim geçmişte astronomik ücretler alan bazı ünlü oyuncuların gişe performanslarının, beklentilerin çok gerisinde kaldığı görüldü.

Ücret ile hasılat ters orantılı olursa…

Ekonomi dergisi Forbes, her yıl aldıkları ücretler ile gişe hasılatları arasında büyük bir ters orantı olan aktör ve aktrislerin listesini yayınlıyor. Buna göre aldıkları ücretin gişede hakkını veremeyen sanatçılar arasında Sandra Bullock, Adam Sandler ve "dünyanın yaşayan en seksi erkeği" seçilen Johnny Depp başı çekiyor. Film yapımcıları 2016 yılında bu oyuncuların rol aldığı filmlerden yatırdıkları her bir doların karşılığında sadece 2,80 dolar gelir elde etti.

Bu arada, filmleri yüksek hasılat yapan isimler de bu listede yer alıyor. 2016 yılında Forbes listesinin 8’inci sırasında yer alan Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı ve kendisine Oscar ödül töreninde "En iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandıran "The Revenant" toplam 533 milyon dolar hasılat yapmış olsa da, bir nevi hayal kırıklığı olarak görülüyor, zira oyuncunun bu film için rekor ücret aldığı ve bu ücret karşılığında daha yüksek hasılat beklendiği belirtiliyor.

Güçlü kadın figürleri seyirciyi cezbediyor

Yapılan bazı araştırmalar, yapımcıların oyuncu ve konu seçiminde başka kriterleri de göz önünde bulundurması gerektiğini ortaya koyuyor. Zira güçlü kadın figürlerinin ön planda olduğu filmler gişede çok daha başarılı oluyor.

Yeni yetenekleri keşfeden CAA Ajansı tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırma kapsamında 2014 ile 2017 yılları arasında çekilen toplam 350 film büyüteç altına alındı. Bu filmlerin 105’inde kadınlar ön plandaydı. Yapım masraflarına göre beş ayrı kategoriye ayrılan filmlerde, kadınların başrolü üstlendiği yapımlar tüm kategorilerde liste başındaydı.

Klişe tipler ilgi görmüyor

Erkeklerin başrolünü üstlendiği filmlerde de bariz bir değişim gözleniyor. Söz konusu araştırma kapsamında "Bechdel Testi" adı verilen bir test kapsamında bazı sorulara cevap arandı: Filmde en az iki önemli kadın rolü mevcut mu? Bunlar birbirleri ile konuşuyorlar mı? Konuşmalarında erkekler dışında farklı konular da mevcut mu?

2014 2017 yılları arasında toplam 11 film bir milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Bu filmler arasında "Jurassic World", "Star Wars: The Force Awakens" ve "Avenger: Age of Ultron" öne çıkan başlıca yapımlar oldu.

"Bechdel Testi" bu filmlerde de uygulandı ve hepsi de geçer not aldı. Filmlerin ortak özelliği, tümünde sıra dışı kadın figürlerinin bulunmasıydı. Bir başka ifadeyle klişe kadın tipleri artık sinema seyircisinin ilgisini çekmiyor.