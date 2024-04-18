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Kadına şiddet vakaları artıyor... 25 Yıllık eşini sokak ortasında darp etti!

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Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesiyle ilgili tutuklanan H.D mahkemeye çıkarıldı.
Kadına şiddet vakaları artıyor... 25 Yıllık eşini sokak ortasında darp etti!

Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki duruşmada polis memuru Hüseyin Bekiroğlu olguları aktardı.

Polis, zanlının 17.04.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyet aralarında maddi sebeplerden dolayı tartışma çıkan eşi G.D.’nin (K-36) yüzüne elleri ile gelişi güzel vurmak sureti ile burnunda ve her iki elmacık kemiğinde kırıklar oluşmasına sebebiyet verip, vahim zarara uğratıp ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının şikayet üzerine olay mahalline giden polis ekibi tarafından suç üstü hali gereği tutuklandığını belirtti. 

Polis, aynı gün darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda vahim zarar ve darp izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini kaydetti.

Temin edilen doktor raporunda şikayetçinin yüz kemiklerinde kırık, yüz çevresinde morluk şişlik olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, müştekinin aynı tarihte kendini iyi hissettiğini söyleyerek hastaneden ayrıldığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, müştekinin sabah saatlerinde şikayetini geri çektiğini bu nedenle genç kadının yüzünde oluşan kırıkların ne şekilde oluştuğuna dair uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini söyledi.

Mesele ile ilgili olarak yapılacak çevre şahadeti tanık ifadeleri ve araştırılacak kamera görüntüleri olduğunu söyleyen Bekiroğlu, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı, eşini darp etmediğini, 25 yıldır evli olduklarını, yüzündeki kırıkların kaldırıma düşmesinden dolayı oluştuğunu ileri sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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