Kadri Alagöz: Basketbol'da Federasyon enerjisini kaybetti

Potanın Nabzı'nın dün geceki konukları Basketbolumuzun iki önemli ismi Koopspor Koçu Emrag Güven ve Savoy Marmara teknikdirektörü Kadri Alagöz oldular.

İkili dört takımla Prolig oynanması konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Emrah Güven, ProLig'in ÜNİLİG'in geride kalmasının bütün camiayı üzerlerinde belirttiğini, bu iki ligin birleştirilerek 8 takımlı bir ligin yapılmasını gereketiğini söyledi.

Programa katılan Savoy Marmara teknik direktörü Kadri Alagöz ise basketbolumuzun şampiyonaya doğru gitmesinden son derece üzüldüğünü söyledi.

Alagöz, ProLig için yatırım şart olduğunu belirterek “ben çıkış takımı ve oyuncu bulup 3 takımı daha içimize alabilirim” dedi. Alagöz, federasyonun enerjisini kaybettiğini de söyledi.