Kahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Kahramanmaraş'ta sabah 07.39'da Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 09.33'te merkez üssü Göksun ilçesi olarak açıklanan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ekinözü ilçesi olarak saptadığı ilk deprem, saat 07.39'da oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

BU KEZ DE 4.2 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş, saat 07.39’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının merkez üssünü Göksun ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 09.33’te, yerin 9,44 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçe ve illerde de hissedildi.