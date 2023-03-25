  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Kahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

»
Kahramanmaraş'ta sabah 07.39'da Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 09.33'te merkez üssü Göksun ilçesi olarak açıklanan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ekinözü ilçesi olarak saptadığı ilk deprem, saat 07.39'da oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

BU KEZ DE 4.2 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş, saat 07.39’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının merkez üssünü Göksun ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 09.33’te, yerin 9,44 kilometre derinliğinde oldu. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı24 Mart 2023 Cuma 16:23
  • Türkiye'den AB'ye ihraç edilen ballar hileli çıktı24 Mart 2023 Cuma 15:41
  • Türkiye’de narlı sosların satışı yasaklandı24 Mart 2023 Cuma 12:46
  • Milletvekili aday adaylığı başvuruları: CHP'de bakanlık bekleyenler aday olmadı, AKP’de bakanların tümü milletvekili adayı24 Mart 2023 Cuma 12:17
  • Kılıçdaroğlu: Devlet Kıbrıs'a başsağlığı dilemedi, aklım almıyor24 Mart 2023 Cuma 11:46
  • TC Merkez Bankası’nın 2022 yılı kârı belli oldu24 Mart 2023 Cuma 11:01
  • İran'ın Türkiye sınırında deprem24 Mart 2023 Cuma 10:10
  • Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Ateş paylaşımı: Hesabını beraber soracağız23 Mart 2023 Perşembe 19:47
  • Merkez Bankası faiz kararı açıklandı23 Mart 2023 Perşembe 15:05
  • Bloomberg’den seçim analizi: Erdoğan’ın şansı azaldı23 Mart 2023 Perşembe 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti