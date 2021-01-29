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Kahvehaneye ateş açan zanlı mahkemede!

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Gemikonağı’nda meydana gelen adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranmakta olan zanlı Taşkın Güneş avukatı ile birlikte polise gelerek teslim oldu. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kahvehaneye ateş açan zanlı mahkemede!

Gemikonağı’nda meydana gelen adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranmakta olan zanlı Taşkın Güneş avukatı ile birlikte polise gelerek teslim oldu. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Andın Baytunç olayla ilgili bulguları aktardı. Baytunç 8 Kasım 2020 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Gemikonağı'nda Ali Bağdaş'ın Kahvesi diye bilinen kahvehaneye giden Bostancı'da sakin zanlı Taşkın Güneş’in daha önceden husumeti olduğu gerekçesiyle kahvehanenin içerisinde bulunan İbrahim Güder ve Behiç Kurtcebe ve Taner Işıklar'ın üzerine doğru tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markası ve model meçhul 9 mm çapındaki tabanca ile birkaç el ateş ettiğini söyledi. Polis zanlının ateş etmesine müteakip, kahvehane içerisinde bulunan İbrahim Güder'in karın kısmından, Behiç Kurtcebe'nin sol kasığından, Taner Işıklar'ın ise bel kısmından yaralanmasına sebep olduğunu mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili tüm yaralıların 112 Acil Servis ile Lefkoşa Devlet Hastahanesine kaldırılmalarına müteakip müşahede altına alındıklarını ve bilahare olayda yaralanan tüm şahıslar tedavilerine müteakip hastanelerden taburcu olmalarına rağmen henüz tam anlamıyla iyileşememiş ve çeşitli zamanlarda tedavilerine devam edilmekte olduğunu belirtti.

Polis Müfettiş Muavini Andın Baytunç olay yerinde yapılan inceleme neticesinde 5 adet 9 mm'lik boş kovan, 2 adet 9 mm'lik mermi çekirdeği bulunarak, emare olarak zapt edildiğini ayrıca zanlının olay günü kullandığı NS 575 plakalı Mercedes marka aracının aşağı Bostancı'da ikametgâhında bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Baytunç zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve olaydan yaklaşık 3 ay sonra 25 Ocak 2021 tarihinde avukatı ile birlikte Lefke Karakolu'na gelip teslim olduğunu belirtti. Polis teslim olan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca olayda kullanılan tabancanın halen daha aranmakta olduğunu belirterek bu bağlamda zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emi verdi.

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