Kalfalık Eğitimini Tamamlayan 30 Mahkuma Diplomaları Verilecek

Topluma kazandırılması projesi altında kalfalık eğitimini tamamlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan 30 mahkuma diplomaları Cuma günü Merkezi Cezaevi’nde düzenlenecek törenle verilecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018’de Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Merkezi Cezaevi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında eğitimini tamamlayanlara diplomaları saat 11.00’de düzenlenecek törende dağıtılacak.

Diplomaları İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın takdim edeceği belirtildi.