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KAMPÜS-SEN: ODTÜ KKK mali ve akademik açıdan krize sürüklendi!

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KAMPÜS-SEN: ODTÜ KKK mali ve akademik açıdan krize sürüklendi!
KAMPÜS-SEN: ODTÜ KKK mali ve akademik açıdan krize sürüklendi!

Kampüs-Sen

Basın Açıklaması

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Sendikası Kampüs-Sen olarak, geçtiğimiz cuma günü işten atılan 13 arkadaşımızın işlerinin kendilerine yeniden teklif edilmesi, bundan sonra kimsenin işten atılmaması ve her fırsatta son noktasına kadar aleyhimize kullanılan güvencesiz iş sözleşmelerimizin daha güvenli haline getirilmesi için, bütün yasal yolları sonuna kadar kullanarak, sürekli mücadele halinde olacağımızı duyuruyoruz.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün, uzun yıllardır süren başarısız yönetim politikalarıyla mali ve akademik açıdan krize sürüklenmesinin bedelini işten atılarak ödemeyi reddediyoruz.

 

ODTÜ yönetimini, bu krizin hesabını çalışanlara kesmek yerine, bir an önce çalışan temsilcilerinin davet edildiği bir kriz masası oluşturmaya, ve tüm kampüs bileşenleriyle kampüsü bu krizden çıkışın yollarını aramaya davet ediyoruz.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ının nitelikli bir kurum olarak varlığını devam ettirmesini önemseyen, bizlerin kölelik sözleşmeleriyle çalıştırılmasına karşı olan kurumları, önümüzdeki süreçte desteğe çağırıyoruz.

 

Kerem Cantekin

ODTÜ KKK Kampüs-Sen Başkanı

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