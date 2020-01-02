  • BIST 115.190
  • Altın 291,426
  • Dolar 5,9546
  • Euro 6,6681
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kanada ordusu Pokemon avına çıkacak

» »
Kanada'da Pokemon GO oyuncularının askeri bölgelere girdikleri için ordu mensuplarına askeri bölgelerde Pokemon GO oynamaları emredildi.
Kanada ordusu Pokemon avına çıkacak

Kanada ordusu, 2016 yılında piyasaya sürülenPokemon GO oyununa karşı önlem almaya karar verdi.

Oyunda yer alan pokemonları yakalamak isteyen kullanıcılar, harita üzerinde belirlenen çeşitli yerlere ulaşmaları gerekiyor. 

Ancak, bu bölgeler kimi zaman sivil vatandaşlar için yasaklı yerlerde bulunabiliyor. 

Kanada'da da, Pokemon avlamak isteyen kullanıcılar daha önce askeri bölgelere girmişlerdi. 

Kanadalı askeri yetkililer ise, kullanıcıları askeri bölgelerden uzak tutabilmek için bölgedeki Pokemonları kendileri 'avlamaya' karar verdi. 

Bu görev için en az 3 ordu mensubunun görevlendirildiği ve görevlendirilen kişilere ülke çapında askeri tesisleri dolaşarak 'Pokemon avlamaları' emredildi.

Kanada televizyon kanalı CBC'ye göre, oyunun yayınlandığı tarihten itibaren yaz aylarında askeri bölgelerde yakalanan sivil sayısında artış yaşandı. 

CBC tarafından ulaşılan belgelere göre, ülkenin farklı yerlerindeki en az üç askeri polis memuru, sanal Pokemon altyapısı ve karakterleri aramak için elindeki telefon ve defterlerle ordu tesislerinde dolaşmaya atandı.

Toronto'nun kuzeyindeki Ontario'da bulunan CFB Borden Hava Üssü'nden güvenlik uzmanı David Levenick, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda "Bu konuda yardımcı olması için neredeyse 12 yaşında birini işe alıyorduk" ifadelerini kullandı. 

CFB Borden Üssü'nde daha önce yakalanan bir kişi, Pokemon GO için puan toplamaya çalıştığını söylemişti ve "Çocuklarımı geçmem lazım" demişti. 

Öte yandan, oyunun çok sayıda kullanıcı tarafından rağbet görmesi üzerine ise silahlı kuvvetler oyun oynarken askeri bölgelerden uzak durulması konusunda uyarı yayınlamıştı. 

Öte yandan, Pokemon GO çılgınlığının pozitif etkileri olacağını düşünen ordu mensupları da var. 

CFB Petawawa Üssü'nden Binbaşı Alicia Saucier, üste bulunan müzenin oyun için popüler alanlardan biri olmasını "Belki müzeyi daha fazla ziyaret eden insanlar olacak" ifadeleriyle yorumladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser hastası ameliyat masasında alev aldı31 Aralık 2019 Salı 12:54
  • Psikoterapist yazar Philippa Perry'den anne-babalara beş tavsiye30 Aralık 2019 Pazartesi 12:30
  • Dünyada ilk kez embriyoların genlerini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis cezası30 Aralık 2019 Pazartesi 12:28
  • 2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu30 Aralık 2019 Pazartesi 11:01
  • Bebeğe isim koyma tartışmasında 6. kattan atladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi29 Aralık 2019 Pazar 22:56
  • Oyuncu Ali Atay: Çocuğun gazı çıkınca dünyanın en mutlu insanı oluyorsun29 Aralık 2019 Pazar 22:55
  • ‘Soya unu’ süsü verilen 4.4 ton kokaini gemiye yüklenirken ele geçirildi29 Aralık 2019 Pazar 18:45
  • Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti28 Aralık 2019 Cumartesi 13:43
  • Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşti: Binlerce insan 'ateş çemberini' izledi26 Aralık 2019 Perşembe 12:49
  • Oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti26 Aralık 2019 Perşembe 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti