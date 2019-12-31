  • BIST 114.663
  • Altın 291,476
  • Dolar 5,9452
  • Euro 6,6685
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kanser hastası ameliyat masasında alev aldı

» »
Kadın hasta cerrahi hatanın ardından vücudunun yüzde 40'ı yandıktan sonra pazar gecesi hayatını kaybetti
Kanser hastası ameliyat masasında alev aldı

Bir cerrahın alkol bazlı yanıcı dezenfektanın alev almasına neden olan elektrikli bir neşter kullanmasının ardından bir kadın, ameliyat masasında canlı canlı yandı.

22 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından vücudunun yüzde 40'ı yanan kadın, pazar akşamı hayatını kaybetti.

66 yaşındaki kadın Bükreş'teki Floreasca acil bakım hastanesinde pankreas kanseri sebebiyle ameliyata alınmıştı.

Romanyalı siyasetçi Emanuel Ungureanu Facebook sayfasında, alevlerin yayılmasını engellemek isteyen bir hemşirenin kadının üzerine bir kova su dökmesinden önce hastanın "kibrit gibi tutuştuğunu" yazdı.

Bakan Yardımcısı Horatiu Moldovan “Cerrahlar elektrikli neşterle yapılan cerrahi operasyonlarda alkol bazlı dezenfektan kullanmanın yasak olduğunu bilmeliydi" dedi.

Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache bir açıklama yaparak hastanın ailesine baş sağlığı diledi ve kadını "talihsiz bir olayın" kurbanı diye niteledi.

Bakan bu "travmatik deneyimin" başka Romanya hastanelerinde tekrarlanmaması için hastanelerin "bu üzücü hadiseden ders çıkarmasını" umduğunu söyledi. “Gerçeği bulmak için mümkün olan her şeyi” yapacağını da ekledi.

Bu, dikkatleri Romanya'nın doktor yetersizliğinden mustarip, bakımsız ekipmanlara bel bağlamış, zayıf hastane sistemine çeken son olay.

2015'te bir gece kulübünde 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir yangından sonra mağdurları yurt dışına naklini geciktirmek veya engellemekle suçlanan eski sağlık bakanına açılan soruşturma hala devam ediyor.

Olayda 26 kişi yangın sırasında ölmüş, 38 ölümdense hastanedeki yetersiz tedavi sorumlu tutulmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Soya unu’ süsü verilen 4.4 ton kokaini gemiye yüklenirken ele geçirildi29 Aralık 2019 Pazar 18:45
  • Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti28 Aralık 2019 Cumartesi 13:43
  • Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşti: Binlerce insan 'ateş çemberini' izledi26 Aralık 2019 Perşembe 12:49
  • Oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti26 Aralık 2019 Perşembe 12:22
  • Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Star Wars hayranının adı Jedi savaşçısına verildi26 Aralık 2019 Perşembe 12:21
  • Bankayı soydu, tüm parayı ‘Mutlu Noeller’ diyerek sokağa fırlattı25 Aralık 2019 Çarşamba 15:31
  • Rus veteriner hekimler hamam böceğini ameliyat etti25 Aralık 2019 Çarşamba 12:38
  • Dünyada gıda eşitsizliği artacak24 Aralık 2019 Salı 23:56
  • Noel nedir,? Noel ile yılbaşı aynı şey mi?24 Aralık 2019 Salı 23:35
  • AVM’de, içinde hediye olan balonları kapma yarışında 12 kişi yaralandı24 Aralık 2019 Salı 23:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti