Kanser hastası ameliyat masasında alev aldı

Bir cerrahın alkol bazlı yanıcı dezenfektanın alev almasına neden olan elektrikli bir neşter kullanmasının ardından bir kadın, ameliyat masasında canlı canlı yandı.

22 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından vücudunun yüzde 40'ı yanan kadın, pazar akşamı hayatını kaybetti.

66 yaşındaki kadın Bükreş'teki Floreasca acil bakım hastanesinde pankreas kanseri sebebiyle ameliyata alınmıştı.

Romanyalı siyasetçi Emanuel Ungureanu Facebook sayfasında, alevlerin yayılmasını engellemek isteyen bir hemşirenin kadının üzerine bir kova su dökmesinden önce hastanın "kibrit gibi tutuştuğunu" yazdı.

Bakan Yardımcısı Horatiu Moldovan “Cerrahlar elektrikli neşterle yapılan cerrahi operasyonlarda alkol bazlı dezenfektan kullanmanın yasak olduğunu bilmeliydi" dedi.

Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache bir açıklama yaparak hastanın ailesine baş sağlığı diledi ve kadını "talihsiz bir olayın" kurbanı diye niteledi.

Bakan bu "travmatik deneyimin" başka Romanya hastanelerinde tekrarlanmaması için hastanelerin "bu üzücü hadiseden ders çıkarmasını" umduğunu söyledi. “Gerçeği bulmak için mümkün olan her şeyi” yapacağını da ekledi.

Bu, dikkatleri Romanya'nın doktor yetersizliğinden mustarip, bakımsız ekipmanlara bel bağlamış, zayıf hastane sistemine çeken son olay.

2015'te bir gece kulübünde 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir yangından sonra mağdurları yurt dışına naklini geciktirmek veya engellemekle suçlanan eski sağlık bakanına açılan soruşturma hala devam ediyor.

Olayda 26 kişi yangın sırasında ölmüş, 38 ölümdense hastanedeki yetersiz tedavi sorumlu tutulmuştu.