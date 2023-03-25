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Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Ateşli Silah Tasarrufu ve Kullanma

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Ateşli Silah Tasarrufu ve Kullanma

24.03.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gönyeli’de bir ikametgahta kalmakta olan H.D.(E-31), F.A.(K-42), N.K.(K-30), Ş.A.(E-20) ve M.D.A.(E-19)’nın, kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları patlayıcı madde sınıfına giren henüz miktarı tespit edilemeyen havai fişekleri, ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıkları tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, adı edilenlerin kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emri ile yapılan arama sonucunda, 95 adet havai fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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