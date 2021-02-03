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Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi

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Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi
Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 02-03.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir.  

     Yasağa rağmen açık olan iş yeri ile ilgili 2 kişi hakkında ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 10 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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