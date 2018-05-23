Karaman: "Girne'nin birincil sorunu trafiktir..."

Kıbrıs Postası

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtladı. Karaman, kendisine “ Bu kadar geç yaşta Girne gibi ağır sorunları olan bir kent seni ürkütmüyor mu?” şekilde soruların sorulduğunu fakat Girne'de ciddi bir siyasi irade, plan ve projeye ihtiyaç olduğunu bunlar yerleştikçe sorunların çözülebileceğini söyledi.

Karaman: “Hatırlayınız ülkeye su geleceğinde biz yapamayız, yönetemeyiz diyenler vardı. Oturup mühendislerimiz ile konuştuk ve yaptık” diyerek ekipler ve hazırlık iyi ise projelerin rahatlıkla hayata geçebileceğine değindi...

“GİRNE'NİN EN ACİL SORUNU TRAFİKTİR...”

Karaman, Girne'nin en acil sorununun trafik olduğuna değinerek “İki kişiden birinin en büyük sorunu. Vatandaşın zamanını alıyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Sadece yolların sıkışıklığı değil ki sorun. Yolların kalitesi, toplu taşımanın olmaması, oto parkların yeterli olmaması... hepsi günün sonunda genel bir trafik sorunu yaratıyor... Biz bir buçuk yıl önce bir mühendis bulduk. Kıbrıslı bu mühendisimiz gelip ayrıntılı bir rapor hazırladı. Gördük ki Çatalköy veya Ozanköy'den gelen insanlar Girne kent içini Lefkoşa'ya gitmek için kullanıyor. Bu da şehir içinde aslında dışardan gitmesi gereken bir sıkışıklık yaratıyor. Şehir içindeki trafiği şehir dışında bir şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.

GİRNE BELEDİYESİ MALİ DURUMU EN İYİ OLAN BELEDİYEDİR....

Girne Belediyesi'nin mali durumu en iyi olan belediyelerden olduğuna dikkat çeken Karaman, “Casino katkıları ve yüksek katlı binalar bu gelirleri artırıyor...” dedi.

KALDIRIM VE ALT YAPI SIKINTILARI DA VARDIR...

Birol Karaman, Girne'de özellikle yaya kaldırımlarında da ciddi sıkıntılar olduğuna değinerek “Yeterli organizasyon kurulmadı. Kente ilgili gösterilmiyor. Kaldırmlar ile ilgili bizim projelerimiz vardır. Bunları gündeme getireceğiz...” dedi.

GİRNE'NİN TEPESİNDE ÇOK CİDDİ BİR KAVGA VAR...

“Girne'nin tepesinde çok ciddi bir kavga vardır. Bu başkanın adamı, yok bu, o partinin adamı şu, bu partinin adamı diye bir sistem var. Bu anlamda belediyenin mutlak suretle kurumsallaşmasını sağlamak gerekmektedir. İnsanlar belediyeye gittiklerinde sorunları çözülemiyor. Ben Müdendisler Odası'nda başkanlık yaptım. Hangi partidensin? Sorusu sorulmaz, bakılmaz. Taş ocakları konusunda kimsenin siyasetle ilgilenip ilgilenmediğine bakmadım. Buna ihtiyacımız vardır. Suyu da aynı şekilde konuştuk. Bu sorun belediye içerisinde yaşanıyor...” diyen Karaman, belediyede personel yapısının da önemli olduğunu ama verimli kullanılmadığını bunun ise popülizme kaymak olduğunu söyledi.

“PERSONEL ÜZERİNDEN YAPILMAMASI GEREKEN HERŞEY YAPILIYOR...”

Mevcut başkanın dün düzenlediği basın toplantısına katılım için belediye personeline de mesaj atıldığını söyleyen Karaman: “Personeli çağırmaları yetmemiş gibi yanlarında da 4 kişi getirmeleri istendi. Kendi kampanyası için mesaide olan belediye çalışanını ve insanları oraya çağırmaya ne hakkı vardır? Belediye personelini istismar edemezsiniz. Derneklere kontenjan sözü veriliyor... daha bir çok şey... Kentin sorunları ile ilgilenmeyip başka başka işler yapılıyor... Girne Belediyesi'nde önce iç barışı sonra da kent barışını sağlmak durumundayız...” dedi.

“LİMAN'DA OTORİTE İLE SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM...”

Başkan adayı Karaman, Girne Antik Limanı ile ilgli yetki karmaşasına ilişkin bir soruya ise “Girne Antik Liman'ın oratasına kapkara asfaltı kim döktü? Kopan ışıkları kim değişecek? Belediye yaptı değil mi? Demek ki yetki istenince veriliyor... Evet tüzükte bir çok yetki Turizm Bakanlığı'na veriliyor gibi görünüyor. Ama bakıyorsunuz belediye gıda denetimi yapıyor Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde. Bizim önerimiz bir Liman Otoritesi kurmaktır. İçinde kamu da olsun, iş insanları da olsun ama icracı merci belediye olsun. Dokuya uygun yenilemeler, iyileştirmeler ortak kararlar ile yapılabilir... Projlerimizi hazırlayıp merkezi hükümet ile görüşebiliriz...” dedi.