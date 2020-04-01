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Karantinadaki 11 öğrencinin ilk testleri pozitif çıktı

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Karantinadaki 11 öğrencinin ilk testleri pozitif çıktı
Karantinadaki 11 öğrencinin ilk testleri pozitif çıktı

İngiltere’de eğitim gören öğrencilerin KKTC’ye charter uçak seferiyle getirilen ilk grubunun karantina süresi dolarken, yapılan koronavirüs testlerinin ardından öğrenciler bugün evlerine gönderiliyor.

Sağlık Bakanı Pilli, Malpas Otel’de karantinadaki 207 öğrenciye test yapıldığını, sadece 11’ine ileri tetkik yapılmasının gerekli görüldüğünü açıkladı. Bakan Pilli, bakanlık müsteşarının da otele gittiğini ve test sonuçlarında sorun olmayanların gruplar halinde evlerine gönderileceğini kaydetti, “Aileler rahat olsun” dedi. BRT canlı yayınına telefonla bağlanan Bakan Pilli, bugün yapılan testlerin toplu sonuçlarını yine saat 17.00’de BRT’den duyuracağını da kaydetti.

 

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