Karpaz-İskele Anayolu Üzerinde Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Tutuklandı

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

22 Mayıs 2024 tarihinde saat 14:00 sıralarında, Karpaz-İskele Anayolu üzerinde Kumyalı mevkiinde gerçekleştirilen bir polis operasyonunda yasa dışı uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli görülen bir aracı kontrol maksatlı durdurdu. Araç, M.H. (27) tarafından kullanılıyor olup, yolcu olarak M.N. (38) ve M.G. (49) bulunmaktaydı.

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı aramalarda, şüphelilerin üzerinde ve araçta çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Özellikle, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ile yine sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiği düşünülen toplam 7 adet kağıt parçası tespit edildi. Bu maddeler, delil olarak emare alındı.

Olay yerine gelen ekipler, tespit edilen uyuşturucu maddeleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Şüpheliler M.H., M.N., ve M.G. olay yerinde tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Şu anda gözaltında bulunan şahısların, soruşturma süreci devam etmekte olup, polis ekipleri olayın tüm boyutlarını araştırmaktadır