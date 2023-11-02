Kasap: Adımız gibi genç ve dinamik bir kadromuz var, her kupaya talibiz

Gençler Birliği Basketbol’da çalışmalara hızlı başladı… Yönetim ve Teknik Kadro “Hedefin tüm kupaları almak” olduğunu açıkladı.

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Erkek A takımı sezonu açtı ve dün akşam İskele’de sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ersin ORKOZ

Üç sezondur basketbol liglerinde yer alan Gençler Birliği ilk sezonunda yarı final oynamayı başarmış geçtiğimiz yılki sezonda ise Pro Lig Açılış Ligi Kupası şampiyonu olarak kupayı müzesine getirme başarısı göstermişti.

2023/2024 sezon açılışına takıma yeni transfer olan oyuncular da katılırken açılış öncesi teknik kadro ile de oyuncular kısa bir toplantı gerçekleştirdi

Hasan Kasap: Adımız gibi genç ve dinamik bir kadro oluşturduk her kupaya talibiz

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Erkek A takımı koçu Hasan Kasap kulübün adı gibi genç ve dinamik bir kadroları olduğunu yaş ortalamasının 21.5 olduğunu belirterek 2023/2024 sezonunda düzenlenecek organizasyonlardaki tüm kupalara talip olduklarını belirtti. Gençler Birliğinin büyük ve önemli bir camia olduğunu belirten Kasap, teknik kadronun ve oyuncuların bu bilinçle bu dönem hazırlıklarını sürdüreceklerini söyledi.

Dmitry Paliaschuk: İskele kısa sürede basketbolun parlayan yıldızı oldu

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Erkek A takımı deneyimli yardımcı koçu Dmitry Paliaschuk İskele’nin çok kısa sürede Basketbolun parlayan yıldızı olduğunu söyleyerek genç ve dinamik olan takıma güvendiklerini belirtti.

Erkut Yılmabaşar: 90. yaşımızda köklü bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı konuşmada kulübün 90. yılına girerken geçtiğimiz sezondan itibaren Basketbol’da da en çok kategoriye katılan kulüp olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Yılmabaşar tecrübeli bir teknik kadro olduğunu genç ve dinamik oyuncular ile birlikte seyir zevki yüksek maçlar oynayacaklarını söyledi.