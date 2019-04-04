Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyeliğine geçici atama

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros’un görevden alınmasının ardından, yerine, aynı zamanda bir kayıp yakını olan Nikos Theodosiu atandı.

Politis gazetesi “Dışişleri Bakanlığı Rol Üstleniyor – Kıbrıs Rum Tarafının KŞK’daki Temsilcisi Haziran Ayına Kadar Geçici” başlıkları altında verdiği haberinde, önceki güne kadar KŞK’nın Kıbrıslı Rum üyesi olarak görev yapan Nestoras Nestoros’un yerine, 18 yıl boyunca “PanKıbrıs Kayıp Yakınları Örgütü”nün başkanlığını yapan ve üç yıl boyunca da yine aynı örgütün yönetiminde çalışan Nikos Teodosiu’yu atadığını yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Sarayı’nın dünkü açıklamasında, Teodosiu’nun 2015 yılından beridir KŞK’nın Kıbrıslı Rum üyesi ofisinde görev yapmakta olduğu ve atamasının geçici olduğunun belirtildiğini aktardı.

Gazete, Teodosiu’nun Haziran ayına kadar geçici görevde olacağını belirtirken; KŞK’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kayıplar konusuyla kişisel ilişkileri olan şahısların “temsilcilerin yardımcıları olarak atanamayacağını” vurguladı.

Gazete, kayıplara ilişkin bir diğer hareketin ise Rum Dışişleri Bakanlığından geldiğini, bakanlıktan dün yapılan açıklamada 2019 yılı için bir faaliyet grubu oluşturulduğunun duyurulduğunu yazdı.

Faaliyet grubunun siyasi ve idari iki hedefinin olacağını, siyasi hedef olarak ise, Güney Kıbrıs’ın katıldığı uluslararası örgütlerde konu hakkında siyasi baskı unsuru oluşturulmasının hedeflendiğini belirten gazete, bu kararın, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP raporunda “KŞK’nın aldığı kötü sonuçlarda Türkiye’nin hiç sorumluluğuna değinilmemesi” sebebiyle alındığını vurguladı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın faaliyet planının idari ayağında ise iç mekanizmalara yönelik olduğunu ve kayıplar konusunun çözümü için tüm insani ve ekonomik kaynakların değerlendirilmesinin öngörüldüğünü yazan gazete, faaliyet planının Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) çalışanlarının KŞK çalışmalarına katılması ve Kıbrıs ile yurt dışındaki arşivlerin incelenmesi için alt komite kurulmasını da içerdiğini iddia etti.

Habere göre söz konusu faaliyet planında, Rum Başkanlık Sarayı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu’nun rolünün yükseltilmesi ve hayatını kaybetmiş askerlerin naaşlarının çıkarılarak kimlik tespitlerinin yapılmasında koordinatör olarak çalışması öngörülüyor.

Gazete, Rum hükümetinin Nestoros’u görevden almakla, kayıplar konusunda son yıllarda yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu bizzat KŞK’ya yüklediğini belirtirken, KŞK’nın Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’ün açıklamalarına da kısaca yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Kayıpların Bulunması İçin Yeni Strateji – Dışişleri Bakanlığının Kayıplar Konusundaki Yeni Faaliyet Planı Bakanlar Kurulu’nda Onaylandı – AB Yoluyla Türkiye’ye Baskı”.

Haravgi: “KŞK’nın Çalışması Konusunda Endişeler – Teodosiu’yu Atayarak KŞK’nın Tüzüğünü İhlal Ediyorlar”.

Alithia: “KŞK’ya Geçici Atama: Nikos Teodosiu”.