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Kayıplar komitesi üyeleri Moskova’ya gidiyor

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Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) üyeleri, Uluslararası Kızılhaç’ın düzenlediği bir çalıştayda sunum yapmak üzere Moskova’ya gidiyor.
Kayıplar komitesi üyeleri Moskova’ya gidiyor

Komitenin Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’ten alınan bilgiye göre, perşembe günü düzenlenecek çalıştay için üyeler çarşamba günü adadan ayrılacak ve cuma günü geri dönecek. “Çoklu bir sistemde iş birliği ile kayıpların bulunup kimliklendirilmesi” başlıklı çalıştayda, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üç üyesi, 5’er dakika, toplamda 15 dakikalık sunum yapacak. Üyeler daha sonra katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Gülden Plümer Küçük, Kızılhaç’ın 1963’ten beri adada bulunduğunu belirterek, Komitenin BM’yi temsilen atanan üçüncü üyesinin de Kızılhaç’tan geldiğini söyledi.

Küçük, Moskova’daki toplantıda, Kıbrıs’ta kayıpların bulunması ve kimliklendirilmesiyle ilgili modeli ve çalışmalarını anlatacaklarını belirterek, “Tecrübelerimizi ve kullandığımız bilimsel yöntemleri paylaşacağız” dedi.
Küçük, komite üyelerinin gelecek hafta da Brüksel’e gideceğini açıkladı. Gülden Plümer Küçük, Brüksel’de komitenin bütçesi ve çalışmaları konusunda görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

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