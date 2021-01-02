  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Kazada Aracı Perte Çıkan Enes Batur 1 Milyon Liraya Yeni Cip Aldı

»
Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki aracı kullanılamaz hale gelmişti. Fenomen yaşanan olayın ardından kendisine 1 milyon TL değerinde bir cip aldı.
Kazada Aracı Perte Çıkan Enes Batur 1 Milyon Liraya Yeni Cip Aldı

Yayınladığı eğlenceli videolarla adını geniş bir kısma duyuran YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de talihsiz bir kaza yapmıştı. Kazadan yara almadan kurulan Batur'un 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHŞİŞ VERDİ

Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipiyle önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülenen Batur, aracını getiren valelere yüklü miktarda bahşiş verdi. Yeni aracı hakkında sohbet ede Batur, lüks düşkünü bir insan olmadığı için daha pahalı bir araba almadığını cip hayali olduğu için de bu modeli tercih ettiğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Naxos, Kemal Belevi’nin İkinci Albümünü Yayınlayacak28 Aralık 2020 Pazartesi 13:59
  • Kıbrıslı Türk yazar Bülent Gardiyanoğlu, Türkiye’de 'Çok Satanlar' listesinde26 Aralık 2020 Cumartesi 13:25
  • Düğün Takısı Adetleri Değişti! İnternetten Alınıp Takılacak26 Aralık 2020 Cumartesi 12:41
  • 5. Geleneksel Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu25 Aralık 2020 Cuma 14:35
  • Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'in baş rol oynadığı 'Aynen Aynen'in 5. sezonu da çekilecek25 Aralık 2020 Cuma 10:33
  • “Ay Batarken” Oyunu Youtube’dan Seyirciye Sunuldu21 Aralık 2020 Pazartesi 13:35
  • 'Karadeniz'in Zeugması'ndaki mezardan 1800 yıllık 'ölü hediyeleri' çıktı19 Aralık 2020 Cumartesi 23:15
  • “Akıntıya Karşı Yazılar” Omorfo Khora’da Tanıtılacak16 Aralık 2020 Çarşamba 13:53
  • "KETUM" Sergisi ARUCAD Art Space'te Açılıyor14 Aralık 2020 Pazartesi 16:16
  • Hasan Çakmak Mağusa’da “9 ülke, 9 şehri” anlattı14 Aralık 2020 Pazartesi 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti