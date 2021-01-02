Kazada Aracı Perte Çıkan Enes Batur 1 Milyon Liraya Yeni Cip Aldı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki aracı kullanılamaz hale gelmişti. Fenomen yaşanan olayın ardından kendisine 1 milyon TL değerinde bir cip aldı.

Yayınladığı eğlenceli videolarla adını geniş bir kısma duyuran YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de talihsiz bir kaza yapmıştı. Kazadan yara almadan kurulan Batur'un 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHŞİŞ VERDİ

Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipiyle önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülenen Batur, aracını getiren valelere yüklü miktarda bahşiş verdi. Yeni aracı hakkında sohbet ede Batur, lüks düşkünü bir insan olmadığı için daha pahalı bir araba almadığını cip hayali olduğu için de bu modeli tercih ettiğini söyledi.